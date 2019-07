Roompot Vakanties bevestigt interesse in Limburg: “Terrein in Eksel werd ons voorgesteld” BVDH

19 juli 2019

16u43 0 Hechtel-Eksel Roompot Vakanties toont interesse in Limburg. De aanbieder van vakantiewoningen, met 163 parken in Europa, wordt in verband gebracht met het voormalige terrein van het Musschennest in Eksel. Momenteel is er nog geen beslissing gevallen.

“Het park in Eksel is ons inderdaad voorgesteld”, bevestigt Jean-Baptiste van Outryve, woordvoerder van Roompot Vakanties. “We zijn deze opportuniteit aan het bestuderen, zoals we met elk zakelijk voorstel doen. Wekelijks stelt men ons ongeveer vijf parken voor, die we elk bestuderen. Als grootste aanbieder van vakantiewoningen in Nederland en tweede grootste in Europa zijn we flink aan het groeien. We richten onze ogen nu inderdaad op Limburg. De bestemming en omgeving spelen telkens een belangrijke rol in de evaluatie van een project. Naast de vakantieparken telt Roompot ook nog 34 campings en 6 hotels.