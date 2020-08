Rijverbod van spookrijder in Houthalen met drie maanden verlengd: “Afspraak bij neuroloog ligt vast” Birger Vandael & Marco Mariotti

12 augustus 2020

09u54 3 Hechtel-Eksel De 64-jarige man uit Hechtel-Eksel die vorige week zondag in Houthalen De 64-jarige man uit Hechtel-Eksel die vorige week zondag in Houthalen een reeks ongevallen veroorzaakte , moest woensdagmorgen voor de politierechter in Hasselt verschijnen. Zijn rijverbod werd met drie maanden verlengd. “Hij maakte intussen vrijwillig een afspraak bij een neuroloog in het ziekenhuis van Genk”, zegt zijn advocaat Maarten Lyna.

De spookrijder uit Hechtel-Eksel reed zondagavond 2 augustus met zijn blauwe Dodge met een immense snelheid in de verkeerde richting op de Grote Baan te Houthalen. Hij veroorzaakte hierdoor verschillende ongevallen. Er vielen geen dodelijke slachtoffers, wel meerdere licht- en zwaargewonden.

Het ongeval zelf werd woensdagochtend in de politierechtbank nog niet ten gronde behandeld, het ging tijdens deze zitting louter over het rijverbod. “De verkeersdeskundige voert momenteel een onderzoek naar het concreet verloop van het ongeval”, klonk het vorige week bij het parket van Limburg. “En dan zal ook de medische achtergrond onderzocht worden, totdat er definitief uitsluitsel is over wat er juist aan de hand was met de bestuurder.”

De advocaat gaf wel mee dat de bestuurder nog steeds erg onder de indruk is. “Op eigen initiatief liet hij al een afspraak maken bij een neuroloog in het ziekenhuis van Genk”, bevestigt Maarten Lyna. “Verder willen we niet uitlopen op de zaken.” Over een epilepsie-aanval zou het alvast niet gaan.

Black-out?

Volgens de familie van de man had hij bij het ongeval een black-out en herinnert hij zich niets meer van de feiten. Het is niet duidelijk of de man ooit nog achter het stuur van zijn wagen wil plaatsnemen. Zijn advocaat verzette zich in elk geval niet tegen de verlenging van het rijverbod.