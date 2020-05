RESTORECENSIE: Barbelicious kent succesformule met drive-ins

Hechtel-Eksel

De afgelopen jaren was de truck van Barbelicious een vaste klant op zowat elk festival, volksfeest of zomerevent in Noord-Limburg. Toen de coronacrisis uitbrak, was dat dus ook voor zaakvoerder Joris Verkoyen en zijn vrouw Lieselotte Vanbrabant even slikken. De Ekselaars lieten zich niet kennen en pakten uit met het ene na het andere originele alternatief. De drive-ins vormen het grootste succesverhaal. Lees hier meer over onze restaurantrecensies.