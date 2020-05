Quads en fotografen verstoren rust in wolvengebied: “We nemen alles in beslag” Marco Mariotti

27 mei 2020

08u54 8 Hechtel-Eksel Tijdens een gerichte controleactie zondag zijn twee quads in het wolvengebied opgemerkt. Natuur en Bos en de militaire politie hielden de bestuurders aan en namen de quads zonder aarzelen in beslag. Eerder liepen er ook al fotografen rond om beelden te maken van de welpjes.

Jagers worden dan wel verbannen uit het wolvengebied, maar de plek blijkt stilaan populair bij anderen. Noëlla en August zorgen er voor hun welpen, maar worden daarbij verstoord. “Onlangs stelden we ook al de aanwezigheid van fotografen vast in het gebied”, bevestigt minister Zuhal Demir (N-VA). “Die sensatiezoekers hebben niets verloren in het wolvengebied. Onze handhavers treden hier streng tegen op, doen inspanningen om de overtreders te identificeren en maken pv’s op.”

De quadbestuurders speelden dus hun quad kwijt en mogen een serieuze boete verwachten. “Dit bewijst dat onze beslissing om te investeren in bescherming door handhaving werkt. We blijven ons verhoogde toezicht op het terrein dan ook waarmaken door een combinatie van ons uitgebreid cameranetwerk, de aanwezigheid van onze toezichthouders op het terrein en vele controleacties. Ik kan het niet genoeg herhalen: de wolf is een beschermde diersoort. Laten we samen moeite doen om deze dieren te beschermen door ze rust te gunnen.”