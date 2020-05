Peerderbaan leeft verder op met Aldi, Action en hypermoderne carwash Birger Vandael

10u39 0 Hechtel-Eksel Aan de Peerderbaan in Hechtel heeft de hypermoderne carwash ‘Den Ottowasser’ de deuren geopend. Met hoogtechnologische snufjes en een milieuvriendelijke insteek hoopt de familie Sevens het verschil te maken. Ook winkelketen Action vestigde een nieuw winkelpand aan de Peerderbaan en binnen een maand opent de Aldi er een nieuw filiaal.

Dat de Peerderbaan in trek is bij nieuwe ondernemingen, dankt het natuurlijk aan het vele verkeer dat er dagelijks passeert. Winkelketen Action opende op vrijdag 22 mei de deuren en de Aldi volgt in de loop van juni.

‘Den Ottowassser’ is er inmiddels ook al. Zonen Glen en Yves stonden samen met vader Luc en vriendin Carine te popelen om na hun eerste vestiging van ‘Den Ottowasser’ in Dilsen-Stokkem ook hun tweede wasstraat in Hechtel-Eksel te openen. De coronacrisis stak daar tijdelijk een stokje voor, maar midden mei kon ‘Den Ottowasser’ eindelijk de deuren openen. Na enkele dagen proefdraaien, verklaarden burgemeester Jan Dalemans en schepen van Lokale Economie Nele Lijnen de carwash officieel voor geopend.

90% van het water wordt gerecycleerd

Met een investering van 2,5 miljoen euro biedt de familie nu een ultramoderne én milieuvriendelijke carwash aan: 90% van het water wordt ter plaatse gerecycleerd en een energiezuinig stofzuigsysteem en biologisch afbreekbare zepen en waxen zijn de parameters voor deze carwash van de toekomst.

“Kosten noch moeite worden door de familie Sevens gespaard opdat de auto’s van onze inwoners weer als een spiegel blinken en dat op een milieuvriendelijke manier. Hoe kan het ook anders in de groenste gemeente van Vlaanderen. Zulke vooruitstrevende initiatieven steunen wij graag”, zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).