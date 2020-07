Parkeer- en stilstandverbod aan autokeuring Eksel Birger Vandael

02 juli 2020

15u16 1 Hechtel-Eksel Op 18 maart werd het keuringsstation Autoveiligheid aan de Eindhovensebaan (N715) in Eksel gesloten omwille van de coronamaatregelen. Sinds de heropening op 4 mei was er een grote drukte waardoor de veiligheid van het verkeer op de rijbaan in gevaar werd gebracht. “Daarom geldt er vanaf 1 juli een parkeer- en stilstandverbod langs en op beide zijden van de rijweg”, zegt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester).

De heropening gebeurde aan de hand van een gespreide aanpak om drukte aan de stations te vermijden. Toch bleef het aan het keuringsstation in Hechtel-Eksel heel druk. “De wachtrijen met voertuigen stonden onlangs zelfs tot op de openbare weg en het fietspad. Dat veroorzaakte onveilige verkeerssituaties zowel voor de zwakke weggebruiker als voor de automobilist. Daarom voeren we nu tijdelijk extra verkeersmaatregelen in om de veiligheid van onze weggebruikers te waarborgen”, zegt schepen van Mobiliteit Theo Martens (HE Lijst Burgemeester).

Van Locht tot Vlasmeer

Het parkeer- en stilstandverbod loopt vanaf het kruispunt Eindhovensebaan-Dennenstraat op de Locht tot aan het kruispunt Eindhovensebaan-Vlasmeerstraat/Kiefhoekstraat op het Vlasmeer. Dat verbod wordt met de plaatsing van de nodige verkeersborden aan de weggebruiker bekendgemaakt. Inbreuken op het parkeer- en stilstandverbod zullen door de politie worden bestraft.