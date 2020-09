Pakjesautomaat vervangt glasbollen en textielcontainers aan Gemeenteplein Birger Vandael

21 september 2020

10u22 0 Hechtel-Eksel De glasbollen en textielcontainers op het Gemeenteplein in Eksel moesten deze week plaats maken. Binnenkort komt er immers een Pakjesautomaat van bpost. De glasbollen en containers vonden een nieuwe thuis in de Heuvelstraat in Eksel, op de vroegere site van het recyclagepark.

“We hebben de nieuwe glasbolsite proper ingericht”, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester). “We doen hierbij dan ook een warme oproep om de omgeving rond de glasbollen schoon te houden.” De locatie van de glasbollen op het Gemeenteplein zal nu voorbereid worden op de komst van een bpost Pakjesautomaat. Hierdoor moeten de Hechtel-Ekselaren straks geen rekening meer houden met openingsuren om een pakje af te halen of te verzenden.

“Mooie aanvulling”

“Dag of nacht, weekdag of weekend, je gaat naar de Pakjesautomaat wanneer dat jou het beste past en scant je QR-code”, legt schepen van Economie Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester) uit. “Meer hoef je niet te doen om een pakje af te halen of te verzenden. Deze automaat is een mooie aanvulling op de openingsuren van het postpunt in Eksel bij bloembinderij Quercus. We kozen heel bewust voor het centrum van Eksel omdat dit complementair is met onze lokale handel.”