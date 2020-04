Overvallers gaan lopen met geld uit kluis: “Mogelijk hadden ze berenpak aan” Birger Vandael

14 april 2020

15u42 0 Hechtel-Eksel Aan de Overpelterbaan in Eksel vond dinsdagochtend een overval plaats bij een bejaard koppel. Drie dieven drongen gemaskeerd de woning binnen en dwongen de slachtoffers om de kluis te openen. Ze zijn momenteel op de vlucht. “Ze hadden een bivakmuts op en één persoon zag in hun vermomming een berenpak. Of dat echt zo was, kan ik niet bevestigen", aldus woordvoerder van politie Kempenland Eric Cenens.

De feiten vonden plaats voor 9 uur vanochtend. De politie kreeg de oproep binnen en trok zo snel mogelijk naar de woning van de 83-jarige man en zijn 71-jarige vrouw. “Het onderzoek is nog volop lopende, de slachtoffers worden uiteraard verhoord", vertelt Cenens. “Het gaat wellicht om drie daders. Over de buit is nog geen duidelijkheid, maar aangezien het om een kluis ging, zal dat wel een geldsom zijn. De slachtoffers hielden gelukkig geen verwondingen over aan de gebeurtenissen.”

Heel wat buurtbewoners hoorden de sirenes en volgden de zoektocht van de politie. De daders zijn momenteel nog niet ingerekend. Getuigen van de overval kunnen zich melden bij de politie.