Overvallers die bejaarde man vinger willen afknippen krijgen tot vijf jaar cel Marco Mariotti

29 juli 2020

15u10 0 Hechtel-Eksel Drie overvallers die in april een bejaard koppel in hun huis in Hechtel-Eksel overvielen, hebben woensdag gevangenisstraffen gekregen van veertig maanden tot vier jaar. De drie dachten dat ze bij de overval de slag van hun leven konden slaan, maar moesten uiteindelijk afdruipen met 60 euro. Eén van hen dreigde ermee de vinger van de bejaarde man af te knippen. “Gelukkig dat hij dat niet deed", reageerde de 83-jarige man.

De mannen hadden het plan om de man (83) in zijn woning te overvallen omdat er in Hechtel-Eksel en omgeving het gerucht de ronde deed dat hij in zijn woning een goedgevulde kluis had staan. Ook had een van de overvallers zijn slachtoffer een goedgevulde portefeuille zien bovenhalen in een krantenwinkel. De drie mannen, een 47-jarige Balenaar en twee mannen uit Hechtel-Eksel van 35 en 39 jaar spraken af om op 14 april het huis van de bejaarde man en zijn echtgenote binnen te dringen, hem te dwingen om de code van de kluis af te geven en dan vervolgens per fiets te vluchten.

Twee gemaskerde mannen drongen in de voormiddag het huis binnen langs een geopend schuifraam. Eenmaal in de keuken werden ze betrapt door de 71-jarige vrouw van hun slachtoffer. Toen die begon te schreeuwen, kreeg ze een klap in het gezicht. Daarna grepen de overvallers de 83-jarige man beet en gaven ze hem verschillende slagen op zijn gezicht en ogen terwijl ze hem naar de code van de kluis vroegen. Toen de man die niet meteen wilden geven, pakten ze zijn hand vast en dreigden ze ermee een vinger met een tang af te knippen.

60 euro

“Gelukkig hebben ze niet doorgeknepen”, zei het 83-jarige slachtoffer tegen de voorzitter van de rechtbank bij de behandeling van de zaak vorige week. De bejaarde man hield zich tijdens de overval sterk en weigerde de code van de kluis te geven. De drie moesten daarna met de fiets afdruipen met een schamele 60 euro als buit.

De man was samen met zijn kleinzoon naar de rechtbank gekomen om een gezicht op zijn gemaskerde overvallers te kunnen plakken. Helaas moesten alle aanwezigen, dus ook de drie overvallers, tijdens de behandeling hun mondmasker aanhouden.

De twee gemaskerde mannen die de woning binnendrongen en die nog steeds aangehouden zijn, kregen een gevangenisstraf van vier jaar. De derde overvaller die buiten de wacht hield, kwam er van af met 40 maanden met uitstel. Aan hun slachtoffers moeten de drie een schadevergoeding van 3.280 euro betalen vermeerderd met intresten en de gerechtskosten.