Oud-schepen van Onderwijs Jan Vangenechten (CD&V) verwijt gemeentebestuur nalatigheid: “Al maanden duidelijk dat GBS naast scholengemeenschap zou vallen” Birger Vandael

19 augustus 2020

09u32 1 Hechtel-Eksel Vorige week stond in onze krant Vorige week stond in onze krant een artikel over de Gemeentelijke Basisschool (GBS) uit Eksel die het een jaar zonder scholengemeenschap moet stellen. Volgens gemeenteraadslid en oud-schepen van Onderwijs Jan Vangenechten (CD&V) liet het gemeentebestuur na om op tijd te zoeken naar een oplossing. “Daarom vragen we het bestuur om ervoor te zorgen dat de GBS over alle middelen zal beschikken waarover men binnen een scholengemeenschap ook zou beschikken.”

Volgens Vangenechten was het al maanden duidelijk dat Scholengemeenschap De Kempen geen toekomst had. “De beslissing werd pas op 30 april officieel gemaakt, maar het was al duidelijk dat er een oplossing moest worden gezocht. In andere gemeenten werden eerder al de nodige stappen gezet, maar dat gebeurde in Hechtel-Eksel niet. Dat nu iedereen op één lijn staat, is eerder een voldongen feit dan een onderhandelend standpunt.”

In het eerder artikel verzekert Dalemans dat niemand zich ongerust moet maken. Een punt waar Vangenechten zich bij aansluit. “De school beschikt over een degelijk en hecht team van directie, leerkrachten, vrijwilligers en ouders. Zij zullen zonder twijfel zorg dragen voor al de kinderen op school. De ouders dienen zich wel zorgen te maken over het gemeentebestuur dat optreedt als inrichtende macht.”