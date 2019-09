Opening gerestaureerde Lochtkapel Lien Vande Kerkhof

08 september 2019

14u20 0 Hechtel-Eksel De 17de eeuwse Sint-Bernarduskapel in het Ekselse gehucht De Locht is in haar oude glorie hersteld. Burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans had de eer om de kapel te heropenen tijdens Open Monumentendag. “De bezoekers waren stuk voor stuk verstomd: de kapel zag er werkelijk prachtig uit," vertelt een fiere burgemeester.

“Waarschijnlijk werd de Sint-Bernarduskapel opgericht in de 17de eeuw door de boeren van het gehucht de Locht, als privékapel. Door onder andere vochtophopingen was de kapel toe aan een deskundige restauratie. Tijdens de renovatiewerken is er gekozen voor een moderne inrichting, iets wat initieel tegenstrijdige reactie opleverde. Maar het uiteindelijke resultaat lijkt vrijwel iedereen te bekoren: de oude kerkstoelen en kunstwerken bleven uiteraard gewoon bewaard.”

Bezoekers kunnen de kapel niet binnen. “Ook een bewuste keuze: We hebben een portaaltje laten maken met hout en glas en de buitendeur staat open. Je kan de kapel een meter ver binnenwandelen. Wel willen we dat de kapel zo vaak mogelijk benut worden. De pastoor heeft beslist om er geen kindjes te laten dopen, maar het bezegelen van een gouden huwelijk kan bijvoorbeeld wel. De Lochtkapel is een absolute meerwaarde voor de buurt. Zo kan men hier sinds kort ‘fietsen door de bomen’. Halte houden aan de Lochtkapel loont zeker de moeite!”