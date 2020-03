Op drie dagen tijd een webshop voor retailers dankzij ‘Salamander’ Birger Vandael

31 maart 2020

12u13 1 Hechtel-Eksel Digital Agency Salamander uit Hechtel-Eksel stelt deze week de innovatieve tool voor die het mogelijk maakt voor retailers om op slechts drie dagen tijd een webshop te lanceren. De ideale oplossing voor winkeliers die tijdens de coronamaatregelen hun fysieke shop niet meer mogen openen.

Salamander bevat een creatief kwartet dat samen werkt aan een unieke online beleving. Zaakvoerders Bram Van Langendonck, Emile Henckaerts, Yannick Claes en Frederiek Vanhove werkten met Salamander inmiddels al samen met onder meer Vastgoed C., Ambassify, Buzzooka, Appwise, APK Group en Vengo. Hun nieuwe project spitst zich toe op de snelle uitbouw van een webshop. “We zorgen voor een degelijke, basic webshop met een geïntegreerde betaalmodule en geautomatiseerde zending”, klinkt het overtuigd bij het kwartet.

Van thuis uit

De negen digitale experts van het team werken sinds de uitbraak van het coronavirus allemaal van thuis uit. Virtueel staken ze de koppen bij elkaar om te bekijken hoe zij hun knowhow en ervaring kunnen aanwenden om andere ondernemers te helpen. “Zo kwam het idee om retailers een functionele webshop aan te bieden die snel klaar en online is en ook nog eens mooi oogt.”

Hoewel Salamander gespecialiseerd is in het aanbieden van digitale producten als websites, webshops en webapplicaties, verloopt de werkwijze in deze tijden iets anders. “Doorgaans maken we uitsluitend maatwerk voor onze klant. We gaan met hen op pad om hun product en hun diensten te leren kennen. We verdiepen ons in hun werkwijze en hun klantendatabase en zorgen zo voor een digitale oplossing op maat van die klant. Dat pad is deze keer noodgedwongen verkort.”

Tierlantijntjes zijn voor later

Dat maakt wel dat een webshop binnen drie dagen gelanceerd is. “Gene zever”, is het kwartet duidelijk. “En de webshop zal werken! Mét geïntegreerde betaalmodule én geautomatiseerde verzending. Alle tierlantijntjes kunnen we achteraf bijbouwen. We hopen van harte dat we retailers hiermee kunnen verder helpen. Dat zij niet volledig stilliggen komende weken maar dat ze hun stock alsnog kunnen verkopen.”

Meer info via wijstaanparaat.be