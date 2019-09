Ook ‘Welkom Wolf’ verdenkt jagers: “Brievenbus en voicemail vol dreigementen aan adres van Naya” Birger Vandael

28 september 2019

16u13 10 Hechtel-Eksel De verdwijning van wolvin Naya en haar welpen verhit in Noord-Limburg de gemoederen. Nadat Sil Janssen van Natuurhulpcentrum Opglabbeek al het vermoeden uitte dat ze is doodgeschoten door jagers, volgt nu ook Welkom Wolf. Zij beweren dat hun brievenbus en voicemail overloopt van dreigberichten van jagers die aankondigen dat ze het probleem wel zullen oplossen. “De beschuldigingen zijn totaal ongehoord en tendentieus”, reageert Geert Van den Bosch van Hubertus Vereniging Vlaanderen.

Pas volgende week volgt er officiële communicatie van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) maar nu al wordt er wild gespeculeerd over het lot van Naya. De vraag is inmiddels niet meer of ze nog in leven is, wel hoe ze aan haar einde is gekomen. “Niet alleen Naya is dood. Nadat de moederwolf van de ene op de andere dag ‘verdween’, zijn uiteraard ook haar nog zogende welpen omgekomen van ontbering”, klinkt het bij Landschap vzw, de vereniging achter ‘Welkom Wolf’.

De vingers bij de vzw wijzen rechtstreeks naar de jagerij. “Er kan alvast worden uitgesloten dat Naya is gestorven bij de bevalling. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) stelde in mei immers vast dat wolf August steeds met prooien dezelfde richting uit liep. Dat is voorspelbaar gedrag wanneer de wolvin zich heeft teruggetrokken om te bevallen. August zou niet wekenlang met prooien dezelfde richting uitlopen als er geen welpen waren.”

Niet verongelukt of vergiftigd

Ook de piste dat Naya zou verongelukt zijn in het verkeer wordt uitgesloten. “Een hoogzwangere wolf trekt zich terug in een klein, rustig gebied zonder wegen. Als er één periode is waarin het quasi onmogelijk is dat Naya verongelukt in het verkeer, dan is het net de periode waarin ze verdwenen is.” De theorie dat Naya zou vergiftigd zijn, wordt ook gemakkelijk uitgewist. “Dan zou je August zo ver moeten krijgen om vergiftigd lokaas tot bij Naya te dragen zonder er zelf van te eten.”

Volgens de vzw is Naya dus doodgeschoten. “Meer dan waarschijnlijk door een jager die mét vergunning van het Agentschap voor Natuur en Bos op zak toestemming had om onbeperkt het territorium van de wolven te betreden. Zij kunnen in de rustgebieden hun ding doen en er hoeft maar één jager te zijn die zich niet kan bedwingen bij het zien van de wolf.” Bij de vzw kregen ze geregeld dreigberichten en zelfs rouwkaarten van Naya. Het is voor hen dus lastig om niet aan de jachtsector te denken. Zij wijzen ook met een beschuldigende vinger richting overheid, omdat de wolven niet voldoende beschermd zouden zijn geweest.

Bewijzen

Van den Bosch hekelt de manier waarop de jagerij zwart wordt gemaakt en vraagt om materiële bewijzen te leveren. Jagers hebben van het begin al actief en constructief meegewerkt met het Agentschap voor Natuur en Bos, wat monitoring en begeleiding van de wolf in Vlaanderen betreft. De vereniging benadrukte keer op keer in haar communicatie het unieke en beschermde statuut van het dier en zat samen aan tafel met de overheid voor het opstellen van een Wolvenplan. Dat zijn de feiten. Al de rest zijn roddels en loze beschuldigingen.” Volgende week volgt een officiële reactie van het Agentschap voor Natuur en Bos.