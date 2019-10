Ook Nederland onder de indruk van Bosland BVDH

24 oktober 2019

Met dank aan de iconische fietsbeleving ‘Fietsen door de Bomen’ staat Bosland sinds deze zomer extra in de kijker, al zijn er met pakweg de uitkijktoren in de Lommelse Sahara en de landduinen van In den Brand nog troeven aanwezig. Een Nederlandse delegatie was deze week op bezoek in Bosland en toonde zich erg onder de indruk. “Het is opmerkelijk dat steeds meer besturen en regio’s - zowel lokaal als internationaal - Bosland in vele opzichten als een voorbeeldproject beschouwen”, vertelt Boslandschepen van Hechtel-Eksel Nele Lijnen (Open Vld). Dit toont aan dat er bijzondere interesse is in geslaagde samenwerkingsverbanden met de natuur als verbindende factor.”