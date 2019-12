Onderzoek naar dood Naya versnelling hoger: onderzoeksrechter neemt zaak in handen Marco Mariotti

02 december 2019

13u46 8 Hechtel-Eksel Er lijkt een stevige versnelling gekomen te zijn in het onderzoek naar de dood van wolvin Naya. Sinds vorige week is immers een onderzoeksrechter aangeduid om zich over de zaak te buigen.

Het laatste beeld van wolvin Naya dateert al van voor de zomer. Toen was ze duidelijk drachtig. Maar plots verdween ze van de radar. Omdat er zelfs met de inzet van drones geen sporen gevonden werden, ging het Agentschap Natuur en Bos ervan uit dat ze “kwaadwillig om het leven gebracht werd”.

Meteen werd gekeken naar de jachtgemeenschap, die in een reactie fel van zich afbeet. Intussen beroerde het verhaal van Naya ook steeds meer de publieke opinie, die wou weten waar onze eerste wolf in honderd jaar gebleven was. Vogelbescherming Vlaanderen, Animal Rights en het Natuurhulpcentrum loofden een beloning van 10.000 euro uit voor een gouden tip. Dat bedrag werd later door een anonieme ondernemer opgetrokken tot 30.000 euro.

Hoe het met het onderzoek gesteld was, bleef een tijdlang onduidelijk. Er werd wel degelijk gekeken naar ‘inbreuken op de jachtwetgeving’, maar Naya zelf was naar verluidt geen prioriteit voor het parket. Daar lijkt nu stevig verandering in te komen, met de aanstelling van een onderzoeksrechter.

Later meer.