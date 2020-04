Noord-Limburgse burgemeesters onderzoeken provinciale aanpak mondmaskers Birger Vandael

21 april 2020

Uit een korte rondvraag bij onze krant blijkt dat de burgemeesters in Noord-Limburg momenteel onderzoeken hoe ze de verspreiding van mondmaskers kunnen aanpakken. Er werd hen gevraagd of ze onafhankelijk van nationale richtlijnen reeds initiatieven hebben genomen. “Wij zijn met de Limburgse burgemeesters aan het bekijken om hier een gezamenlijke aanpak te organiseren”, klinkt het bij burgemeesters Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester - Hechtel-Eksel), Bob Nijs (CD&V - Lommel), Liesbeth Van der Auwera (CD&V - Bree) en Steven Matheï (CD&V - Peer).