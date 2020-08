Noord-Limburg in de ban van spectaculaire zonsondergang Birger Vandael

21 augustus 2020

09u35 0

Tientallen professionele - en amateurfotografen legden donderdagavond de zonsondergang in Noord-Limburg vast op beeld. Het unieke kleurenpalet met veel oranje en paarse tinten was duidelijk inspirerend voor de liefhebbers van het beeld. Vervolgens werden de resultaten ook gretig gedeeld op sociale media. Vooral in de natuurgebieden leverde dit mooie plaatjes op. De zonnestralen tussen de wolken door worden beschreven als ‘a stairway to heaven’. De paarse kleur is het gevolg van de zon die laag aan de horizon staat terwijl er veel bewolking is, waardoor eerst het blauwe licht gefilterd wordt en dan pas het rode.