Nog 500 tickets beschikbaar voor BoslandTrail BVDH

08 augustus 2019

12u20 2

Terwijl de Dodentocht vrijdag van start gaat, komt ook de BoslandTrail 2019 dichterbij. Voor zij die willen deelnemen, tikt de klok. De organisatie heeft nog 100 tickets ter beschikking voor ‘BoslandTrail: 100km door Bosland’ en nog 400 tickets voor ‘BoslandTrail: 50km door Bosland’. Voor de kortere trails op zondag 29 september tijdens BoslandFamily kan men reeds vooraf inschrijven of men kan naar de startweide in Hechtel-Eksel komen. “Deze editie werken wij trouwens samen met lokale verenigingen die zich aanmelden om van BoslandTrail wederom een succes te maken”, laat de organisatie weten. “Zo is er VZW Still Standing dat een centje probeert in te zamelen voor hun nichtje maar ook turnvereniging De Duinrakkers en de lokale 11.11.11 afdeling werken mee. Het is ongelooflijk hoe enthousiast deze mensen zijn. Wij belonen deze verenigingen zodat zij hun werking kunnen versterken. Al onze vrijwilligers bedanken we later op het jaar met een gezellige bedankingsavond.”