Exclusief voor abonnees Noëlla wierp mogelijk negen welpen, maar kan Limburg zoveel wolven aan? “Zo’n roedel kan populatie everzwijnen serieus inperken. Geef hen dus een kans” Marco Mariotti

11 mei 2020

18u48 6 Hechtel-Eksel Het lijkt nog onwezenlijk, maar in december loopt er een roedel van pakweg zes of meer wolven rond in Limburg. Minister Zuhal Demir (N-VA) maakte zondag bekend dat Noëlla bevallen is, maar kunnen we die hoeveelheid wolven wel aan in onze provincie? “Geef hen twee jaar de kans. Een roedel kan de populatie everzwijnen in Limburg serieus inperken", zegt wolvenkenner Jan Loos.

Al twee jaar speculeren we over de opmars van wolven in Limburg. Steeds bleef het bij een koppel of een ‘einzelgänger’, maar nu is het serieus. Noëlla is bevallen van haar welpen, en in theorie schommelt dat aantal tussen de twee en de negen stuks. In het beste scenario lopen er tegen de winter dus elf wolven rond in Limburg. In praktijk ligt het sterftecijfer bij welpen best hoog. Volgens Jan Loos mogen we tegen de winter zeker uitgaan van minstens zes wolven, Noëlla en August begrepen.

