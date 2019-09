Noël Essers eerste ereburger van Hechtel-Eksel: “De link met de gemeente is er altijd gebleven” Birger Vandael

23 september 2019

15u33 1 Hechtel-Eksel Noël Essers (75) nam afgelopen vrijdag de titel van allereerste ereburger van Hechtel-Eksel in ontvangst. Burgemeester Jan Dalemans (Open Vld) gaf hem in naam van het gemeentebestuur ook een mooi kunstwerk waarin de plattegrond van de gemeente verwerkt werd. “Hij heeft op verschillende vlakken veel betekend voor Hechtel-Eksel en is ondanks alle successen altijd met de twee voeten op de grond blijven staan”, aldus Dalemans.

Noël Essers was 55 jaar actief in de transportsector. Wie zijn naam hoort, denkt meteen aan de vele vrachtwagens die op het Belgische wegtransport te zien zijn. De uitbouw van zijn imperium, met ruim 5.000 mensen in dienst en meer dan 50 Europese vestigingen, heeft hem al verschillende onderscheidingen opgeleverd. Denk maar aan de titel ‘Transportpersoonlijkheid van de afgelopen 25 jaar’, uitgereikt door Transportmedia. Twee jaar geleden ging hij op pensioen en gaf hij de fakkel door aan zijn dochter Hilde.

In 2017 werd het in Hechtel-Eksel mogelijk om ereburgers aan te duiden. “Het leek ons mooi om op die manier organisaties, sportfiguren of ondernemers in de bloemetjes te zetten”, legt Dalemans uit. “Het was de bedoeling om één keer om de twee jaar zo’n ereburger aan te duiden. Even later droegen de oud-studenten van de gemeente Noël Essers voor. Nog steeds gaan zij om de twee jaar op kamp en Noël heeft altijd zijn steentje bijgedragen.”

Mario Goossens

Niet veel later kwam oppositiepartij Groen met het voorstel Mario Goossens voor te dragen als ereburger. De 47-jarige drummer van onder meer Triggerfinger woont inmiddels niet meer in de gemeente, maar bracht er wel zijn jeugd door. “Hij is een voorbeeld voor vele muzikanten”, motiveerde fractieleider Sven Saenen zijn voorstel. “De commissie heeft zich hierover gebogen en uiteindelijk werd besloten dat het indrukwekkende ‘cv’ van Noël Essers toch een streepje voor had op dat van Goossens”, vat de burgemeester samen.

Verenigingsleven

Dalemans gaat graag nog wat dieper in op dat palmares van de kersverse ereburger: “Zijn bedrijf heeft haar roots in Hechtel-Eksel en zette de gemeente internationaal op de kaart. Dochterbedrijf Geertrans is overigens nog steeds gelegen binnen onze gemeentegrenzen. Met 180 werknemers is dat onze grootste werkgever. Bovendien werken er nog steeds veel mensen uit Hechtel-Eksel bij H.Essers, Noël heeft altijd een link behouden met de gemeente. Ook in het verenigingsleven heeft hij zijn bijdrages geleverd. Denk maar aan de sponsoring van KFC Eksel en de steun aan carnavalsvereniging De Boegezekoekers.”

Bij het bedrijf H.Essers is men tevreden met de onderscheiding: “Dit is een prachtige beloning voor het harde werk van onze erevoorzitter en zijn positieve invloed op de lokale economie.”

Naya?

Binnen twee jaar zal Hechtel-Eksel vermoedelijk een tweede ereburger krijgen. “Misschien gaan we volgend jaar een oproep lanceren naar de inwoners”, blikt Dalemans alvast vooruit. “We hebben nog even de tijd om dit goed aan te pakken.” Wie alvast geen ereburger zal worden, is de vermiste wolvin Naya. “Het moet een persoon zijn”, verduidelijkt de burgemeester. “Daarom noemen we Naya een ‘eregast’. Gelukkig zijn onze potentiële ereburgers gemakkelijker te bereiken”, besluit hij met een kwinkslag.