Nieuwe wereldkampioen wielrennen schitterde bij de jeugd in Limburg Birger Vandael

30 september 2019

13u45 2 Hechtel-Eksel De Deen Mads Pedersen is de nieuwe wereldkampioen wielrennen. Een verrassende naam voor velen, maar niet voor de liefhebbers die het jeugdwielrennen in Limburg volgen. In 2013 schitterde het jonge talent immers al tijdens de Ster van Zuid-Limburg.

Op 30 maart 2013 werd Pedersen tweede in de openingsetappe van de gekende Limburgse wielerronde. In Eksel moest hij enkel zijn landgenoot Anders Egsvang laten voorgaan. Twee dagen later in Borlo was het wel raak. Hij reed toen drie minuten weg met diezelfde landgenoot. Dat leverde hem ook de tweede plaats in het eindklassement op, alsook het puntenklassement en het bergklassement.

Pedersen was bij de jeugd wel vaker succesvol in België, waar de Denen de stiel komen leren. Hij won als junior bijvoorbeeld ook nog de Sint-Martinusprijs Kontich en stond op het podium van Liège – La Gleize. In dat gezegende 2013 werd hij trouwens ook tweede op het WK in Firenze achter ene Mathieu van der Poel. Het supertalent is nu wereldkampioen en iets zegt ons dat hij in zijn carrière nog wel eens zal uitblinken in de Belgische wedstrijden.