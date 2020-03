Nieuwe website vervroegd gelanceerd door coronacrisis Birger Vandael

21 maart 2020

11u02 0 Hechtel-Eksel De gemeente Hechtel-Eksel en het OCMW hebben hun nieuwe website vervroegd gelanceerd. Met deze website wil de gemeente inwoners beter op de hoogte houden van alle laatste ontwikkelingen inzake het coronavirus. Dat doen ze onder meer met duidelijke, gestructureerde communicatie en een wekelijkse coronanieuwsbrief.

“Om onze inwoners in deze lichte lockdown zo goed mogelijk te kunnen informeren, hebben we de lancering van onze nieuwe moderne en mobielvriendelijke website vervroegd,” zegt burgemeester Jan Dalemans (HE). “De nieuwe website kadert bovendien ook in de verdere digitalisering van onze diensten, een van de speerpunten in het Hechtel-Eksels meerjarenplan voor de beleidsperiode 2020-2025.” Via www.hechtel-eksel.be kan je voortaan alle informatie over het gemeentehuis, sociaal huis, bibliotheek, kinderopvang, wegenwerken, … vinden.

E-loket voor online aanvragen

Een van de belangrijkste nieuwigheden op de website is het e-loket. Hier vragen burgers makkelijk 24/7 verschillende attesten en uittreksels online aan. Voor heel wat attesten en uittreksels moet je dus niet meer naar het gemeentehuis komen maar gewoon surfen naar www.hechtel-eksel.be/e-loket. Handig in tijden waarin het gemeentehuis en OCMW publiek gesloten zijn. Voor sommige producten, zoals een eID of rijbewijs, blijft een bezoek aan het gemeentehuis wel noodzakelijk. Er wordt gevraagd dit bezoek uit te stellen. Op termijn zal het gemeentebestuur ook op afspraak werken, door het coronavirus is dit nu nog niet van toepassing.

Wekelijkse coronanieuwsbrief

Op de nieuwe website kan je ook alle nieuwsberichten over het coronavirus overzichtelijk op de homepagina terugvinden. Deze kan je op verzoek ook verkrijgen via een wekelijkse digitale nieuwsbrief.

Ontdek alle nieuwigheden op www.hechtel-eksel.be