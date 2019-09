Nieuwe leerplannen? Dat betekent dan een nieuwe rekenmachine van 109 euro Dirk Selis

05 september 2019

15u25 0 Hechtel-Eksel Verschillende ouders van de derdejaars van het Don Bosco van Hechtel fronsten deze week hun wenkbrauwen toen hun kroost met een brieg thuiskwam dat hen tot de aankoop van een grafische rekenmachine van 109 euro sommeerde. “De nieuwe leerplannen schrijven het voor”, argumenteert de school.

“Amai, dat is een aardig bedrag voor een grafische rekenmachine”, reageert een mama van een zoon uit het het derde jaar van het Don Bosco-college uit Hechtel. “Dat zetten ze dan zonder veel ommewegen zomaar bij op het schoolfactuur van november. Dat het aantal laptops, desktops, tablets, chromebooks en digitale schoolborden in basis- en secundaire scholen er de afgelopen 5 jaar op vooruitgegaan is een goede zaak. Maar dat de grafische rekenmachine van 109 euro daartoe behoort, is nieuw voor mij. Een rekenmachine die als ik Wikepedia mag geloven, buiten het onderwijs nauwelijks gebruikt wordt. Men heeft de mond vol van kostenbeheersing van het schoolfactuur. Maar dit kan toch wel weer tellen.”

“De overheid legt de eindtermen vast en die kunnen nooit de oorzaak van extra uitgaven zijn”, reageert minister Hilde Crevits (CD&V). “De onderwijsverstrekkers stellen de leerplannen op en de scholen beslissen over de aankoop van materiaal. Er zijn nu nieuwe eindtermen voor de eerste graad, nog niet voor de tweede graad. Hier gaat het om leerlingen vanaf het derde jaar. Het is voor mij sowieso belangrijk dat elke school aandacht besteedt aan de beheersing van kosten. Ouders moeten bij het begin van het schooljaar duidelijk weten welke kosten ze kunnen verwachten. Ik verwacht dat dit met zorg en voldoende dialoog gebeurt, met aandacht voor kwetsbare gezinnen. Belangrijk is ook dat sinds dit schooljaar en dat is nieuw facturen ook in het secundair onderwijs gespreid kunnen worden betaald.”