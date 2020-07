Nieuwe hangmatactie van Boslandpartners Birger Vandael

14 juli 2020

10u21 0 Hechtel-Eksel De Boslandpartners starten deze zomer een nieuwe hangmatactie op omwille van het succes van deze Boslandse hangmatten.

Maar liefst 7 weken lang - van 15 juli tot 26 augustus - hangt Bosland wekelijks één hangmat op een speciaal plekje in de natuur. Iedere woensdag, stipt om 15:00 uur wordt een foto op de Facebookpagina van Bosland gepubliceerd, voorzien van een codewoord. “Wie de plek op de foto herkent, rept zich er - uiteraard met een correct, toegelaten vervoersmiddel - zo snel mogelijk naartoe om de hangmat in de wacht te slepen. De eerste die er aankomt, het codewoord kent en zich languit in de hangmat legt, is de winnaar en krijgt de hangmat mee naar huis!”, vertelt Nele Lijnen, voorzitster van het Beheercomité Bosland.

Sinds deze week hebben ook acht nieuwe Bosland Gastheren de hangmatten opgenomen in hun zaak: Optisport Sportcentrum De Soeverein, De Biehal (The Treehouse), B&B ‘t Klijne Huys, B&B Dream on Wheels, De Korhaan, Corbie Hotel, Fietsboetiek en Ingebakken. Dat maakt dat je nu op 24 locaties terecht kan om een hangmat te lenen bij je volgende Boslandbezoek.