Nieuwe fietscollectie en fietsboetiek rond ‘Fietsen door de Bomen’: “Landmark doet gemeente bruisen” Birger Vandael

07 oktober 2019

15u24 0 Hechtel-Eksel De gemeente Hechtel-Eksel nam dit jaar deel aan de Voka Open Bedrijvendag met ‘Fietsen door de Bomen’. De toeristische landmark zorgt voor groeiend ondernemerschap en een positieve evolutie op de lokale economie. “Met een gloednieuwe fietscollectie van Bamboo Belgium en een ‘Fietsboetiek’ tonen twee vrouwelijke ondernemers aan dat onze gemeente (economisch) bruist”, vertelt schepen van Economie, Toerisme en Bosland Nele Lijnen (Open Vld).

Met meer dan 100.000 bezoekers heeft de enorme cirkelvormige fietsbrug in Bosland Hechtel-Eksel geen windeieren gelegd. De horeca en de toeristische logies kenden de afgelopen maanden een ongezien succes. Ook op ondernemerschap is er veel bloeiend.

Zo sprong Bamboo Belgium mee op de kar met de lancering van de nieuwe fietscollectie. “Wij zijn een sociaal duurzaam modebedrijf dat op alle vlakken probeert mee te werken aan verbetering voor milieu en mens”, stelt bezielster Fina Vanbuel haar bedrijf voor. “Omdat het fietsen ook bijdraagt voor een beter milieu hebben wij een eigen fietscollectie ontworpen. Het is stijlvolle maar toch comfortabele kleding in fluo kleuren. Dankzij deze fietscollectie van Bamboo ben je zeker zichtbaar in het verkeer.”

Diverser aanbod fietsverhuur

Een tweede lancering kwam er via Elke Agten, bekend van The 900-shop. Met het concept ‘Fietsboetiek’ brengt zij een nieuwe, gespecialiseerde fietshandel naar Eksel, die zal inzetten op fietsverhuur. “Dit kende deze zomer al een significante stijging en daar wil ik nog meer op inzetten met een ruimer en diverser aanbod en aangepaste dienstverlening.”

Twee ondernemende vrouwen, uiteraard zorgt dat ook voor een glimlach op het gezicht van Nele Lijnen. “We willen als bestuur dan ook zoveel mogelijk inzetten op ondersteuning en facilitering” zegt ze fier. “Hun producten vind je terug op het online winkelplatform van Hechtel-Eksel www.hechtelekselwinkelt.be Binnenkort is deze unieke stijlvolle fietscollectie dan ook overal in de wereld online te koop”.

Toekomstige ondernemers

Lijnen reikt ook de hand uit naar iedereen die in de toekomst in de gemeente wil ondernemen. “We gaan graag met nieuwe toekomstige ondernemers aan tafel zitten om samen hun plannen te bespreken.” Ondanks het regenweer van afgelopen weekend, bleek er in elk geval al veel interesse te zijn. “Er was één specifiek idee dat aansluit bij ‘Fietsen door de Bomen’ en zeker interessant is, maar daarover kan ik nog niets kwijt”, zegt Lijnen mysterieus.

Momenteel werkt men in de gemeente aan een RUP dat een ruimtelijk kader schept voor de toekomst rond de landmark. Mogelijk zal er in de toekomst ook slaapgelegenheid worden gecreëerd. “Het duurt nog een jaar voor het RUP is afgewerkt, maar we zijn achter de schermen al bezig met potentiële investeerders en het Agentschap Natuur en Bos om bepaalde ideeën te concretiseren", besluit Lijnen.