Nieuw recyclagepark opent deuren

BVDH

06 september 2019

10u06

Volgende week dinsdag 10 september opent het nieuwe geautomatiseerde recyclagepark van Limburg.net haar deuren. Dit is een samenwerking van de intercommunale met de gemeente Hechtel-Eksel. Het nieuwe park moet zorgen voor een betere doorstroming en overzichtelijkheid. Verder hoeft u afval niet langer over de rand tillen dankzij verzonken containers. Met uw elektronische identiteitskaart kan u hier terecht. Het park is gelegen in de Mettenberg, een nieuwe straat op de uitbreiding van de KMO-zone van Borgveld. Je kan het nieuwe recyclagepark bereiken door via de Dennenstraat de Mettenberg in te rijden. De toegangsweg via Borgveld zal afgesloten worden. Het park is gesloten op maandag, zondag en feestdagen. Tot aan de omschakeling naar de wintertijd is het op de andere dagen geopend van 9 tot 12.30 uur en van 13 tot 17 uur (op donderdag tot 18 uur, op zaterdag tot 16 uur).