Natuurpunt start met reddingsoperatie voor knoflookpad BVDH

07 juni 2019

Natuurpunt is in het brongebied van de Dommelvallei gestart met een reddingsoperatie voor de knoflookpad. Van het amfibie leven in heel België nog maar een handvol populaties. Er zullen de komende 2 jaar poelen aangelegd worden, houtkanten geplant en er wordt een naaldhoutplantage omgevormd naar heide om de soort te redden.

De knoflookpad is mystiek, zeldzaam en ruikt naar knoflook. Het aantal populaties nam de laatste dertig jaar in ijltempo af. Ze hebben een ‘gemarmerde’ rugtekening met een sterk wisselend patroon van bruingroene tot roodbruine vlekken en strepen. Hun knoflookgeur gebruiken ze om belagers op een afstandje te houden.

De soort heeft sterk te leiden onder de versnippering van de natuur in Vlaanderen. In heel ons land houden nog vier tot vijf populaties het hoofd boven water, de meeste zijn te vinden in geïsoleerde groepjes, verspreid over Noord- en Midden-Limburg. Alleen door de geïsoleerde populaties met elkaar verbinden, is er nog een kans om het mythisch amfibie te redden.

Heihuiskens

Een belangrijke stapsteen tussen de militaire domeinen van Meeuwen en Hechtel is de Heihuiskens. Een gebied dat, zoals de naam doet vermoeden, ooit aansloot op de grote heidegebieden in de regio. Daar zal de komende jaren zeven hectare naaldhoutaanplant omgevormd worden. Daar profiteert niet alleen de knoflookpad van, maar ook andere tot de verbeelding sprekende soorten als de wolf, nachtzwaluw en de gladde slang.

Het natuurherstelproject zal verspreid over twee jaar, drie gemeentes en zes werfzones verlopen. Eind juni wordt een publieksmoment voor de buurt voorzien. En er wordt gezorgd voor de nodige infoborden ter plaatse. De herstelwerken worden ondersteund door de Europese Commissie, het Agentschap Natuur en Bos en de gemeentes Peer en Hechtel. Vrijwilligers van de verschillende natuurpunten zullen de werken samen met een externe aannemer uitvoeren.