Na ‘Fietsen door de Bomen’ nu ook ‘Bedden tussen de Bomen’ Birger Vandael

26 juli 2019

18u17 0 Hechtel-Eksel ‘Fietsen door de Bomen’ kan er sinds juni al, maar nog dit najaar moeten in Hechtel-Eksel ook plannen op tafel liggen om in de bomen te kunnen slapen. Kandidaat-investeerders mogen zich nu al aanbieden. “Intussen zijn horeca-uitbaters en andere handelaars al erg blij met de toestroom van nieuwe klanten”, zegt burgemeester Jan Dalemans.

Terwijl de toeristische trekpleister ‘Fietsen door de Bomen’ een voltreffer blijkt te zijn - met na een maand al bijna 100.000 bezoekers - zitten ze in Hechtel-Eksel niet stil. Oppositieraadslid Raf Truyens (CD&V), zelf jarenlang schepen van Bosland, vindt dat de gemeente het succes nog meer moet verzilveren. “Onze inspanningen op vlak van natuur- en landschapsbeleving mogen ook iets opleveren”, stelt Truyens. “We waren al gestart met een ‘gebiedsdekkend uitvoeringsplan’. Daardoor wordt het mogelijk om er overnachtingen of recreatie zoals een klimparcours, discgolf of een museum aan te bieden.”

Even stilgevallen

Burgemeester Jan Dalemans (Open Vld) bevestigt dat de gemeente ‘Fietsen door de Bomen’ maar een opstap is om Hechtel-Eksel en bij uitbreiding Bosland verder op de toeristische kaart te zetten. “Hiervoor moet eerst het ‘ruimtelijk kader’ afgewerkt worden. Spijtig genoeg is dat op het einde van vorige legislatuur door omstandigheden stilgevallen, maar we hebben de draad snel opnieuw opgenomen. Samen met het studiebureau wordt er hard gewerkt om dit najaar al de eerste plannen openbaar te maken voor de gemeenteraad en onze inwoners. Voor de overnachtingsplaats in de bomen zullen in elk geval heel snel alle randvoorwaarden aangereikt kunnen worden aan een nieuwe investeerder. Kandidaten mogen zich nu al kenbaar maken.”

Vakantiepark Exelhof

Dalemans geeft bovendien aan dat de gemeente ook op zoek is naar nieuwe investeerders die de Poort Pijnven (die toegang geeft tot Bosland) verder vorm willen geven. “Verder zitten er nog andere projecten in de pijplijn, zoals het vakantiepark Exelhof waarvoor we een vergunning van 136 vakantiewoningen hebben afgeleverd, de samenwerking met Slow Cabins en de nieuwe fietsverbinding met Leopoldsburg. We ontvangen bovendien veel positieve reacties van de horeca-uitbaters en andere handelaars over de toestroom van nieuwe klanten.”

Schepen van Bosland Nele Lijnen (Open Vld) laat nog weten dat de gemeente blijft inzetten op fietsen. “Daarom werd er een subsidiereglement uitgewerkt waarbij elke Hechtel-Ekselse ondernemer - die op een innovatieve manier inzet op fietsbeleving - tot 1.000 euro kan krijgen voor zijn of haar project", zegt Lijnen.