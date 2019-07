Met het fonkelnieuwe Den & Duin wil Hechtel-Eksel (weer) de kampgemeente van Noord-Limburg worden Birger Vandael

05 juli 2019

12u05 0 Hechtel-Eksel Het begin van de zomervakantie betekent meteen ook het begin van de jeugdkampen. Aan de Hoefstraat in Hechtel is deze week het fonkelnieuwe jeugdcentrum Den & Duin in gebruik genomen. Deze nieuwbouw moet jeugdbewegingen weer naar de groene gemeente lokken. “Vroeger waren wij de kampgemeente bij uitstek, dat zouden we graag terug worden”, vertelt burgemeester Jan Dalemans (HE).

De jongste jaren zagen ze in Hechtel-Eksel veel kampplaatsen verloren gaan. Onder meer de Katershoeve, De Winner en de locatie op de Rest. De Chiro bleek de lokalen van het huidige Chiroheem in de Crommertenstraat ook nog eens ontgroeid te zijn en stapte naar de gemeente met hun bekommernissen. Het resultaat is een nieuwbouw die zowel door de eigen Chiro als door jeugdbewegingen van heel Vlaanderen kan gebruikt worden.

“Het hele project had een kostenplaatje van 800.000 euro, al kan de eigenlijke prijs nog meer bedragen, want er kwam veel vrijwilligerswerk aan te pas”, zegt Dalemans. De gemeente werkte volgens het principe van één euro voor één euro en investeerde 400.000 euro. “We geven de Chiro ook nog een renteloze lening”, voegt de burgemeester toe.

Mini-amfitheater

Den & Duin is een overnachtingsplaats voor 120 jongeren, gelegen pal in het groen. Het T-vormige gebouw van circa 600 m² bevat onder meer een ruime refter, keuken en sanitair. Het is de KLJ van Borsbeek die de eer krijgt om als eerste groep ooit in dit gebouw te logeren. “We hadden problemen om een lokaal te vinden en omdat dit net online kwam, waren we de eerste. Het was natuurlijk spannend. De schuifdeuren, de vele ruimtes en het mini-amfitheater mogen zeker gezien worden”, aldus Michiel Kiebooms van de leiding. “Ook de nabijheid van de speeltuin en de duinen zijn een troef. We zijn deze week al een keer komen kijken en de locatie is goedgekeurd!”

Samen met het Jeugd- en Vakantiecentrum en de kampterreinen van Neerhoksent en Winnerveld telt Hechtel-Eksel zo weer vier volwaardige kampplaatsen. Op termijn wordt de Lupinestraat verbreed en krijgt deze een nieuwe bijkomende parking, waardoor het laatste stukje van de Hoefstraat enkel nog toegankelijk zal zijn voor fietsers. “Kinderen kunnen hier dus ravotten en spelen en hebben met de Finse piste, atletiekpiste, voetbalterreinen en bossen een fantastische omgeving voor tientallen activiteiten”, zegt Dalemans. “Het zou me niet verbazen als de boekingen voor de komende maanden vlot binnen komen."