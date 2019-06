Limburg tilt fietsroutenetwerk naar hoger niveau MMM

15 juni 2019

16u39 0 Hechtel-Eksel Na ‘Fietsen door het Water’ opent Toerisme Limburg vandaag ‘Fietsen door de Bomen’ (#FDDB). Een gloednieuwe fiets- en wandelbeleving op 10 meter hoogte door de kruinen van de bomen in Bosland vlak aan fietsknooppunt 272.

Als er iets ‘positief' aan de sluiting van Ford Genk mag genoemd worden, is dat het SALK-project. De middelen vanuit de Vlaamse overheid dienden om Limburg een economische impuls te geven. Vlaanderen investeerde 2,7 miljoen euro in de verschillende blikvangers die het Limburgse fietsnetwerk naar een nog hoger niveau moeten tillen.

“Meer fietsers betekent meer gasten in de Limburgse hotels, meer volk op de Limburgse terrassen en meer klanten in de lokale handelszaken”, zegt Igor Philtjens, (Open Vd) gedeputeerde van Toerisme. “Deze iconische fietsbrug zet Hechtel-Eksel en Bosland op de kaart. De volgende uitdaging voor ons als bestuur is de verdere economische vermarkting van ons groene goud”, vult Nele Lijnen, schepen van Toerisme & Bosland, aan.

Fietsnetwerk van de toekomst

Het project kadert in ‘Cycling Synergy’: de strategie waarmee Toerisme Limburg een extra belevingslaag over het bestaande fietsroutenetwerk legt. ‘Fietsen door het Water’ in Bokrijk was al een gigantische internationaal succes. En binnenkort volgt ‘Fietsen door de Heide’ in Maasmechelen aan het Nationaal Park Hoge Kempen. “Het fietsroutenetwerk is onze grootste troef, maar om de nummer één in fietstoerisme te blijven, moeten we innoveren. Dat doen we door op gekende strategische plaatsen ingrepen uit te voeren of toevoegingen te doen, die de interactie tussen fietser en landschap verder versterken.”

10 meter hoog

Fietsers rijden 700 meter lang over een fietsbrug – een dubbele cirkel met een doorsnede van 100 meter – die geleidelijk stijgt (3-4%) tot 10 meter hoogte, om dan weer te dalen met dezelfde hellingsgraad. Zo krijgen fietsers en wandelaars een sensationele 360°-beleving. Om de veiligheid te garanderen, gebeurt fietsen in één richting en is er een subtiel aanwezig draadnet met een leuning voorzien. Het pad is ook voldoende breed (3 meter), zodat twee fietsers comfortabel naast elkaar kunnen rijden. De ruime breedte van het pad gecombineerd met de beperkte hellingsgraad maakt van ‘Fietsen door de Bomen’ een toegankelijke beleving voor iedereen.

Eén met de natuur

Het bos bestaat vooral uit naaldbomen, die begin vorige eeuw werden aangeplant voor de productie van mijnhout. Door de sluiting van de mijnen zijn de naaldbomen nooit gekapt, maar door hun gelijke leeftijd zijn ze nog steeds beperkend voor de structuurontwikkeling van het bos. Die situatie helpt het project ‘Fietsen door de Bomen’ nu mee te verbeteren. Door de ingreep krijgen kleinere inheemse bomen meer plaats en licht om door te groeien, wat zorgt voor een evenwichtig bosbestand.

Het fiets- en wandelpad ligt vlakbij fietsknooppunt 272, aan het Pijnven in Bosland (Hechtel-Eksel). Bosland is het grootste avonturenbos van Vlaanderen waar kinderen de baas zijn. Deze gigantische natuurkern van 5.137 ha in het hart van Noord-Limburg strekt zich uit over de gemeenten Hechtel-Eksel en Pelt en de steden Lommel en Peer.