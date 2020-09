Lamine Guisse duikt op VK scholieren onder de 22 seconden en pakt zilver Bart Spruijt

14 september 2020

13u15 0 Hechtel-Eksel Lamine Guisse is op de Vlaamse scholierenkampioenschappen in Heusden zaterdag voor het eerst in z’n carrière onder de magische grens van de 22 seconden gedoken op de 200m. De spurter uit Eksel pakte zilver in 21.90.

Op de 200m stond Guisse ingeschreven met een tijd van 22.35. Maar in de rechtstreekse finale dook hij dik onder z’n besttijd. “Ik had dit eigenlijk niet verwacht”, bekende hij. “Het was echt een verrassing. Ik heb de laatste weken veel aan mijn start gewerkt en dat hielp, want m’n start was goed. Het ging super tot 180m. De laatste 20 meter viel ik nog een beetje stil. Daar kan ik nog aan werken.” De spurtspecialist kroop ook in de startblokken voor een 100m. Hij klokte 11.09 in de reeksen (rugwind 2.1m per seconde) en 11.03 (rugwind 2.9m per seconde) in de finale. “De 100m ging veel beter dan verwacht. Normaal gezien loop ik tijden van rond de 11.50 en nu opeens een stuk sneller. Het was met iets te veel rugwind jammer genoeg. “

Onder de 50 seconden op de 400m

“Maar volgende week krijg ik nog één nieuwe kans om een snelle 100m te lopen. Dan loop ik een 100m en een 400m opnieuw in Heusden. Vorige maand deed ik voor de eerste keer een 400m. Toen haalde ik 50”35. Die tijd wil ik graag verbeteren en het zou mooi zijn om onder de 50 seconden te duiken.” Niet alleen met z’n tijd, maar ook met z’n zilveren plak, was hij erg blij. “Ik haalde vroeger vooral medailles op de indoorwedstrijden. Outdoor is dit nog maar mijn tweede of derde medaille op een kampioenschap. De laatste twee weken was ik aan het zeggen dat ik eens heel graag onder die 22 seconden zou willen lopen. Dat lukte eerst niet, maar nu is het wel gebeurd. Vorig jaar was mijn record op de 200m nog 23”40. Nu ben ik anderhalve seconde sneller. Ik heb hard gewerkt aan de techniek en de knie-inzet en aan de start en dat heeft resultaat opgeleverd.”