Laatste beelden van drachtige Naya vrijgegeven

01 oktober 2019

14u49 0 Hechtel-Eksel Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek heeft één van de laatste beelden van Naya vrijgegeven. Het gaat om beelden gemaakt in april waar ze duidelijk drachtig is.

Het INBO heeft beelden vrijgegeven waarop Naya duidelijk te zien is in april. In die periode veranderde ze van terreingebruik, ze plooide deels terug op haar eigen territorium. “Naya verscheen voor het laatst drachtig op camera op 10 mei, samen met August”, vertellen ze bij INBO. “Aanvankelijk verliep alles zoals verwacht: de eerste vier weken na de geboorte blijft de wolvin namelijk dicht bij de jongen in een klein leefgebied.”

In het territorium van August en Naya zijn er voldoende grote zones die voor mensen ontoegankelijke zijn, waar wolven de eerste weken na de geboorte een onopgemerkt leven kunnen leiden. “Het was dan ook volkomen volgens de verwachting dat we de eerste weken na 10 mei Naya niet meer registreerden op onze camera’s. Die stonden opgesteld langs veel gebruikte wolvenroutes, hoofdzakelijk op onverharde wegen.”

“Op 20 en 31 mei konden we transport van prooien vaststellen door August. In dit geval ging het om kleinere prooien of stukken van prooien die in de muil werden getransporteerd. Het voedsel dat door het mannetje aan het wijfje en later door beide ouders aan de jongen wordt gevoederd, wordt in de maag getransporteerd en uitgebraakt bij het nest. Hierdoor wordt vermeden dat de aandacht wordt getrokken van andere dieren, die mogelijk een gevaar kunnen betekenen voor de jongen.”