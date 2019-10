Koppel krijgt 8 jaar cel voor moordpoging op ex van de vrouw: “Bij professionals had ik dit niet overleefd” Birger Vandael

18 oktober 2019

10u24 2 Hechtel-Eksel Een 39-jarige man uit Tienen en zijn Vietnamese vriendin (35) zijn elk veroordeeld tot een celstraf van acht jaar voor de moordpoging op de 46-jarige Johannes B. uit Eksel. Die werd in de nacht van 3 op 4 februari 2015 onder vuur genomen toen hij terugkwam van zijn werk. Hij verloor zijn galblaas, maar overleefde de aanslag. Samen met zijn ouders krijgt hij een schadevergoeding van 30.000 euro.

Het slachtoffer kwam die nacht nietsvermoedend thuis in de Weverstraat. Tot zijn eigen verbazing kreeg hij zijn voordeur niet meer open en plots werd hij onder vuur genomen. Ondanks zware verwondingen kon hij tot bij de buren strompelen en overleefde hij de moordpoging.

Twee onderzoekspistes liepen al snel dood, dus focusten de speurders zich op de echtscheidingsproblematiek van Johannes. De uitgeweken Nederlander had immers jarenlang een relatie gehad met de Vietnamese vrouw, maar het koppel belandde in 2010 in een vechtscheiding. Daarbij traden er heel wat problemen op. Zo schond de vrouw maar liefst 27 keer de opgelegde afspraken. Ze werd er bovendien ook van beschuldigd haar kind meermaals te hebben mishandeld.

Prostitutie

Inmiddels had de Vietnamese ook de dertiger uit Tienen leren kennen. Het was echter niet zijzelf, maar haar zus die met de man trouwde. Die kwam daarvoor speciaal over uit Azië. Het ging om een schijnhuwelijk, illegaal geregeld zodat de Vietnamese zus in haar massagesalon in Hasselt als prostituee kon werken. De zus kreeg na de feiten duidelijke instructies inzake haar verklaring. Zo mocht ze absoluut niet zeggen dat ze zelf ook al eens werd bedreigd met een pistool tegen haar hoofd, maar na een paar maanden kon ze dat niet langer verzwijgen tegen de politie.

Het koppel legde enkele leugenachtige verklaringen af. Ze bleken die nacht niet te hebben geslapen en er was telefonisch contact tussen de man en de vrouw. Daarbij werd onder meer verteld dat een Volkswagen Golf in Sint-Truiden werd achtergelaten. En dan waren er nog de camerabeelden waarop te zien was dat de dader een opvallend logo op zijn hoody had. Volgens onderzoek had de Ekselaar zo’n sweater in zijn bezit. Noch het pistool noch de hoody werden ooit gevonden. De verdediging wees ook naar een ander schietincident dat amper een paar uur eerder in Eksel plaatsvond en suggereerde dat er een link zou zijn. De rechtbank acht de feiten bewezen: “Het slachtoffer werd koudweg neergekogeld op een zeer laffe manier.”

Dwaalspoor

Tijdens de behandeling was het slachtoffer ervan overtuigd dat het koppel achter de moordaanslag zat. “Moest het een professionele executie zijn geweest, dan had ik dit niet overleefd. Dat ander incident in Eksel was een totaal andere zaak. De man op de camerabeelden lijkt trouwens sterk op de beklaagde. De daders hebben alle bewijsmateriaal doen verdwijnen en hebben drugs in mijn woning achtergelaten om de speurders op een dwaalspoor te brengen.”

Hij kreeg kogels in zijn rechterdijbeen, de buikstreek en de borststreek en verloor zijn galblaas. Door de moordpoging is hij 3 procent blijvend invalide.