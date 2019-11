Koninklijk Toneelgezelschap Berk en Breem pakt uit met spannende ‘whodunit’ Birger Vandael

20 november 2019

15u08 0 Hechtel-Eksel Het Koninklijk Toneelgezelschap Berk en Breem pakt de komende twee weekends uit met een spannende ‘whodunit’. In de klassieker ‘And Then There Were None’ wordt het verhaal verteld van tien gasten op een afgelegen eiland. Onder hen is er één moordenaar, al blijkt niemand onschuldig. “Dit is volgens mij één van de beste stukken die Agatha Christie schreef”, stelt regisseur Jan-Willem Van Hoof.

‘And Then There Were None’ is een stuk met een rijke historie. De Nederlandse titel luidt ‘Tien Kleine Negertjes’, waarop ook een kleuterliedje werd gemaakt. Later veranderde de titel wel in ‘En toen waren er nog maar...’.

Berk en Breem neemt het publiek mee naar het eiland, waar niemand van de tien elkaar kent. Geheimen uit het verleden komen naar boven. Als één van hen vermoord wordt, is plots iedereen verdacht. De vraag is niet alleen ‘wie is het volgende slachtoffer?’, maar ook ‘wie is de moordenaar?’.

Niet altijd komisch

Een fiere voorzitter en acteur Bram Vansteenkiste is blij met de productie: “Het is een klassieker die zich afspeelt in de boeiende jaren dertig. De decors en kledij alleen al maken van dit een plezier om naar te kijken. Regisseur Jan-Willem Van Hoof heeft er een bijzonder knappe versie van gemaakt. Ik ben vooral blij dat we met dit stuk opnieuw investeren in een kwalitatief toneelstuk. En dat hoeft niet altijd komisch te zijn om de mensen een leuke avond te bezorgen. Dat bewijzen we met deze spannende whodunit.”

Regisseur Jan-Willem Van Hoof is met deze productie niet aan zijn proefstuk toe. “Het is en blijft een spannend stuk dat gedragen wordt door het verleden en de psychologie van de personages. Dit zijn mensen van vlees en bloed met kleine kantjes en grote geheimen. Ik heb een fascinatie voor die kleine kanten én voor een goede whodunit. Een combinatie die je zelden zo subliem tegenkomt als in ‘And Then There Were None’.”

Vijf voorstellingen

De opvoeringen vinden plaats in de formule van een theatercafé in De Geer. De première is aanstaande zaterdag 23 november (20.15 uur). Vervolgens zijn er voorstellingen op 24 november (19.15 uur), 29 november (20.15 uur), 30 november (20.15 uur) en 1 december (14.15 uur). De online kaartenverkoop loopt via https://www.berkenbreem.be/, ook in dagbladhandel News4you kan je terecht voor tickets.