Kinderen in voorjaar 2020 welkom in Huis van het Kind BVDH

18 oktober 2019

14u04 1 Hechtel-Eksel Deze week werd het Huis van het Kind in Hechtel-Eksel plechtig geopend. Het huis werd eerder al omgedoopt tot ‘KiK’ – Kind is Koning – en wordt de ontmoetingsplek voor alle jongeren en kinderen van de gemeente.

Het KiK biedt ruimte voor naschoolse opvang, een kinderbibliotheek en kantoorruimte voor de medewerkers van alle instanties die instaan voor ondersteuning van jongeren en kinderen zoals De Speelvogel, de bib, Kind en Preventie, de opvoedingswinkel... “Het jeugdbeleid van onze gemeente krijgt hiermee de best mogelijke faciliteiten. Nu volgt de volledige inrichting en de verdere afwerking van het ‘vriendschapsplein’. We hopen dat de kinderen er in het voorjaar van 2020 kunnen spelen en ravotten, zodat ze zich echt koning voelen,” aldus burgemeester Jan Dalemans (Open Vld).

Geïntegreerd in gebouw met assistentiewoningen

Schepen van Kinderopvang Nele Lijnen (Open Vld) geeft aan dat de gemeente ervoor wil zorgen dat ouders zonder schuldgevoel kunnen gaan werken en dat hun kinderen ergens zijn waar ze graag zijn. “Daarin zullen we als gemeente blijven investeren!” Het KiK is geïntegreerd in een gebouw met assistentiewoningen, waardoor jongeren en ouderen in contact komen met elkaar. Het project werd gerealiseerd in een publiek-private samenwerking.