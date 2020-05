Kapsalon La Gare du Haar omgebouwd tot online platform voor medische hulpmiddelen Birger Vandael

05 mei 2020

11u18 0 Hechtel-Eksel Sinds kapsalons omwille van de coronamaatregelen gesloten werden, wisten Peter en Claudia als zaakvoerders van La Gare de Haar even niet meer wat te doen. Uiteindelijk besloten ze om hun winkel om te bouwen tot een online platform waarop je medische hulpmiddelen kan kopen. Je kan er nu terecht voor verschillende soorten handgel en mondmaskers.

Voor de uitbouw van het platform, deden Peter en Claudia beroep op de groothandel en de contacten met Heasaron Belgium. “Het is de bedoeling dat we lokaal en business to business kunnen helpen”, verduidelijkt Peter. “Inmiddels konden we al over heel Vlaanderen verschillende sectoren dienen, van apothekers tot garages.”

Voorraad

Uiteraard is er in heel Vlaanderen interesse in mondmaskers en handgel en zijn er veel verschillende types. “Bij de handgel zochten we specifiek naar een merk dat je veelvuldig kan gebruiken en met de nodige stoffen die uitdroging en irritatie van de handen voorkomen. Als iemand morgen de mondmaskers opkoopt, zitten we even met een probleem, maar we proberen onze voorraad onder controle te houden.”

Verschillende combinaties van handgel met mondmaskers worden als pakketten aangeboden. Voor een set met vijftig medische mondmaskers, één doos handschoenen, een spray met één liter reiniger en de gratis bijgeleverde bus handgel van 500 milliliter betaalt u 119,95 euro.