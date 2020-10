Jonge wolf doodgereden in Hechtel-Eksel: “Hier vreesden we voor” Marco Mariotti

09 oktober 2020

09u56 0 Hechtel-Eksel Aan de N74 in Hechtel-Eksel is vanochtend een dode wolf teruggevonden. Het dier is wellicht vannacht doodgereden. Aan de N74 in Hechtel-Eksel is vanochtend een dode wolf teruggevonden. Het dier is wellicht vannacht doodgereden. De kans is groot dat het om één van de welpen van Noëlla en August gaat. “Hier vreesden we voor”, zegt Jan Loos, van vzw Welkom Wolf.

Vanochtend vroeg kreeg Welkom Wolf een oproep over een dode wolf op de N74 ter hoogte van Hechtel-Eksel. Het is nog niet duidelijk om welk dier het exact gaat, maar intussen is er weinig twijfel over het feit dat het om een echte wolf gaat. De kans is heel groot dat het één van de welpen van Noëlla en August betreft.

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum Oudsbergen namen het dier mee voor onderzoek. Ondertussen zijn ook de diensten van de Vlaamse overheid op de hoogte gebracht: het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO).

“Moet er niet versneld werk worden gemaakt van ontsnipperingsmaatregelen", vindt Loos. “De realisatie van grote ecoducten is een tijdrovend proces, en zoveel tijd hebben we duidelijk niet. Welkom Wolf dringt aan op snelle, kleinere infrastructuurwerken zoals een onderboring voor een kleinere faunapassage onder de N715, in afwachting van echt grote werken. De meest gebruikte oversteekplaatsen van de wolven zijn inmiddels goed gekend.”

De weg loopt dwars door het wolvengebied in Noord-Limburg. Eerder bleek al dat de ervaren wolven de weg soms meerdere keren per week overstaken. Jonge wolven zijn vaak minder alert en schatten het verkeer al eens verkeerd in.