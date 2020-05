Joke Emmers wordt BoslandTrail Explorer Birger Vandael

04 mei 2020

11u35 0 Hechtel-Eksel Afgelopen week kondigde de organisatie van de BoslandTrail opnieuw zijn vier Explorers aan. Daarbij ook actrice Joke Emmers. “Natuurlijk had ze als rasechte Limburger al gehoord van BoslandTrail en wilt ze hier graag aan meewerken. Ze wist ons aan de telefoon te vertellen dat ze zelfs haar eigen (kleinschalig) wandelgroepje heeft opgericht!”, legt Jan Cornelissen van de organisatie uit.

Een BoslandTrail Explorer is iemand die als ambassadeur van BoslandTrail de paden van Bosland(Trail) ontdekt, mensen aanzet om te wandelen of lopen in de natuur en volgers verlekkert met mooie foto’s en verhalen op Instagram. Zij zullen mee helpen bij de bekendmaking van de route voor dit jaar.

De Noord-Limburgse Joke Emmers blijkt een fervent wandelaar te zijn en toonde zich bijzonder enthousiast. “Ze was erg vereerd tijdens het telefoongesprek wanneer ik haar de vraag stelde of ze BoslandTrail Explorer wilde worden”, zegt Cornelissen.

Drie sterkhouders keren terug

Naast Joke Emmers zijn er nog drie andere Boslanders die de taak van BoslandTrail Explorer op zich zullen nemen. Zo zijn de drie sterkhouders van vorig jaar er dit keer ook weer bij. Boslander @travelhiker93_ is één van de BoslandTrail Explorers die terugkeert. Maar ook de mysterieuze @captain_hike is weer van de partij. Hij is specialist in het spotten van dieren in de mooie natuur van Bosland. Wendy van de @Ballasthoeve sluit het rijtje van BoslandTrail Explorers af. Haar zaak zal voor de derde keer ook een van de checkpoints zijn op de route.