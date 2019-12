Jan Dalemans (Open Vld) heeft geen voorkeur tussen paars-groen en paars-geel: “De inhoud primeert” BVDH

04 december 2019

12u36 0

Bij Open Vld stelt men momenteel openlijk de vraag welke federale regering de voorkeur krijgt: paars-groen (met Groen) of paars-geel (met N-VA). Onze krant legde de vraag voor aan burgemeester van Hechtel-Eksel Jan Dalemans, de enige liberale burgemeester in Noord-Limburg. “Ik heb geen voorkeur van kleur", laat hij weten. “Voor mij is vooral de inhoud belangrijk: ik ben voorstander van het verhogen van de koopkracht, het verlagen van de lasten en het wegwerken van het gat in de begroting. Het speelt voor mij geen rol welke federale regering dat zal organiseren."