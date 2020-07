Jachtverbod in wolvengebied verlengd tot na de zomer Marco Mariotti

01 juli 2020

15u43 0 Hechtel-Eksel Het huidige jachtverbod in het wolvengebied zal twee maanden verlengd worden. Het verbod liep normaal eind juni af, maar nu Noëlla vier welpen op de wereld gezet heeft, wil minister Zuhal Demir (N-VA) de termijn verlengen tot 31 augustus.

De minister heeft via Natuur en Bos een akkoord met Defensie afgesloten om de maximale bescherming van de roedel te waarborgen. “De welpjes zijn nog klein en weinig mobiel. Daarom is een maximale bescherming van het territorium wenselijk”, zegt Demir.

Midden maart toen bekend geraakte dat Noëlla drachtig was, vaardigde minister Demir een jachtverbod uit in drie zones uit het kerngebied van het wolventerritorium: de militaire domeinen van Leopoldsburg en Oudsbergen-Helchteren, alsook het domeinbos Pijnven. Die bescherming bleek nodig. Vooral om het koppel de nodige rust te gunnen in het vinden van een geschikte nestlocatie.

Op die manier konden boswachters en natuurinspecteurs van Natuur en Bos, en het INBO, in alle sereniteit de monitoring en bescherming van de wolven uitvoeren. “Deze tactiek wierp zijn vruchten af. Eind april vermoedde men al dat Noëlla welpjes op de wereld had gezet. Het harde bewijs kwam er vorige week toen wildcamera’s foto’s van de vier welpjes namen. Een historisch moment, de eerste wolvenroedel in België in meer dan 150 jaar was een feit.”

Verplaatsing vermijden

“De bescherming nu opheffen zou zonde zijn. Bij verstoring verplaatsen de ouders de welpen naar andere oorden wat extra energie en risico’s op aanrijdingen met zich meebrengt. Een rustzone is absoluut gewenst.”

Jagers boos

Jagersverenigingen vroegen al een tijdje een opheffing van het jachtverbod. Ze verwezen naar de overlast die everzwijnen in de omliggende gebieden veroorzaken. Volgens wetenschappelijk onderzoek heeft de jacht op everzwijnen in dergelijke grote natuurkernen in de zomer echter een tegengesteld effect. “Door jacht in de natuurkernen wordt het wild net naar de randen geduwd waar ze potentieel schade berokkenen aan de nu erg kwetsbare landbouwgewassen.”