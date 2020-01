Jacht op militaire domein deels verboden: “Kwart van volledige wolvengebied is nu jachtvrij” MMM

03 januari 2020

14u50 0 Hechtel-Eksel Het noordelijk deel van Kamp Beverlo, het grootste militaire domein van Vlaanderen, zal volledig jachtvrij worden. Dat weet wolvenexpert Jan Loos uit betrouwbare bronnen. Op die manier zullen August en Noëlla in een gebied vertoeven dat voor een kwart volledig ‘safe' is.

“Voor het noordelijk deel, waar wolvin Naya vermoord werd en het ene na het andere jachtmisdrijf werd vastgesteld, is het ‘game over’ wat de jacht betreft", begint Jan Loos van Welkom Wolf. “Landschap vzw en Welkom Wolf hopen dat het ANB en de gemeente dezelfde kordaatheid tonen als de militairen en dat ze het nodige doen om ook de rest van het wolvengebied jachtvrij te maken.”

Het gaat wel over een enorm gebied. Het schietterrein was in theorie altijd al jachtvrij, maar nu komt daar ook nog heel de bufferzone bij. “Snel gerekend gaat het om een gebied van bijna 7 op 4 kilometer. Laat de hoekjes weg en je hebt nog altijd minimaal 2.000 hectare of 20 vierkante kilometer. Het ganse kamp Beverlo is 55 vierkante kilometer groot. Dat is ongeveer een derde van de militaire domeinen die door de wolven gebruikt worden.” Verder heb je nog Beverlo Zuid en het schietterrein in Helchteren waar wel nog mag gejaagd worden.

“Bekijk je het hele wolventerritorium, dan moet je ook Pijnven meerekenen. Daaromheen liggen dan nog landbouwgebieden die door de wolven wel gebruikt worden, maar die niet als ‘kerngebied’ kunnen omschreven worden. Maar een kwart van het volledige kerngebied volledig jachtvrij maken is tenminste een begin. Wij willen nu dat ANB ook het Pijnven jachtvrij maakt.”

Maar de militairen mogen zeker in de bloemetjes gezet worden. En uiteraard ook de Natuurinspectie Oost van het ANB, die aan de basis lag van heel deze operatie. Het is dankzij hun werk dat de militaire overheid nu deze maatregelen genomen heeft.