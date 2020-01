Internationale prijs voor ‘Fietsen door de Bomen’ BVDH

29 januari 2020

10u14 0

De toeristische landmark ‘Fietsen door de Bomen’ in Eksel heeft op de International Design Awards in Los Angeles goud behaald. De wedstrijd vestigt de aandacht op iconische ontwerpen en bekroonde de enorme fietsersbrug in de categorie ‘bruggen, bogen, viaducten en poorten’. Het klopte een brug uit Chicago die zomaar uit een sciencefiction zou kunnen komen en de luchthaven van het Oezbeekse Tashkent. Een geldprijs of gouden laag hangt er niet aan de prijs, de internationale aandacht voor Bosland is natuurlijk wel welgekomen. Inmiddels zit ‘Fietsen door de Bomen’ op acht maanden tijd aan 200.000 bezoekers. Het was de opvolger van ‘Fietsen door het Water’ en met ‘Fietsen door de Heide’ en ‘Fietsen door de Ondergrond’ is het klavertje vier straks compleet.