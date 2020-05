Intergemeentelijke samenwerking rond Bosland erkend door Minister Diependaele (N-VA) Birger Vandael

07 mei 2020

11u58 0 Hechtel-Eksel Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) erkent de nieuwe intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED) Bosland. Lommel, Pelt, Peer en Hechtel-Eksel maken deel uit van deze nieuwe samenwerking. “Deze IOED is geweldig nieuws voor het onroerenderfgoedbeleid in de streek”, stelt de minister.

Volgens Diependaele laat bijna 80 procent van de lokale besturen in Vlaanderen zich bijstaan door een dergelijke IOED. Deze ondersteunt hen bij de uitvoer ervan en kan optreden als projectpartner. De nieuwe erkenning is het resultaat van een lang voortraject met burgers en lokale besturen. Via participatiemomenten gingen de gemeenten op zoek naar een eigen invulling van het erfgoedbeleid. De gemeente Pelt trad uit de bestaande IOED Lage Kempen om te kunnen aansluiten bij de IOED Bosland.

Ambities

“Deze nieuwe IOED is ontstaan uit een intensieve regionale samenwerking rond erfgoedzorg. Met boeiende acties rond vrijwilligerswerk en draagvlakvergroting sluiten de ambities van IOED Bosland mooi aan bij het Vlaamse onroerenderfgoedbeleid”, besluit Diependaele.