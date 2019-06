IN BEELD: Leerlingen leren landbouwersstiel BVDH

26 juni 2019

In het Ekselse Winnerhof leerden de leerlingen van het vijfde leerjaar uit verschillende scholen deze week wat was het is om landbouwer te zijn. Ze volgden diverse workshops. “Tegenwoordig denken tieners dat melk gewoon uit brik komt en weten ze niet meer dat het door koeien wordt gemaakt. Dat proberen wij hen bij te brengen”, glimlacht één van de lesgevers die voor uitleg zorgden. Achteraf kreeg iedereen een verfrissend ijsje en een drinkbus.