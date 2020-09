Huis van het Kind opent eigen kinder- en jeugdbib Birger Vandael

22 september 2020

10u50 0 Hechtel-Eksel In het Huis van het Kind Hechtel-Eksel is de moderne kinder- en jeugdbib officieel geopend. Kinderen en ouders vinden er een groot aanbod aan leesboeken, voorleesboeken en luisterboeken op maat van kinderen en jongeren. Ook de Hechtelse scholen kunnen er voortaan voor hun portie leesvoer terecht.

In het Huis van het Kind zijn ook al de kinderopvang, gemeentelijke kinder- en jeugddiensten, Kind en Gezin, De Opvoedingswinkel en andere partners gehuisvest. “De kerst op de taart is onze gezellige kinder- en jeugdbib,” zegt een fiere schepen van het Kind Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester).

“Er is geen betere plek dan een bib wanneer je wil dat kinderen en jongeren zich ook op cultureel vlak kunnen ontplooien”, gaat schepen van Jeugd Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester) verder. “Boeken prikkelen de fantasie, beantwoorden vragen en lezen is heerlijk ontspannend.” Burgemeester Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) wijst op zijn beurt op de coronavoorschriften in de nieuwe bib.

Bonus

“De toegang via het Huis van het Kind en het feit dat de jeugdbib dezelfde ruime openingsuren als het KIK hanteert, is een echte bonus”, geeft schepen van Bibliotheek Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester) nog mee. “Zo kan je na een bezoek aan de dienst ‘Kind en Preventie’ meteen de juiste lectuur meenemen. De centrale ligging van de jeugdbib is bovendien ideaal voor de twee Hechtelse basisscholen. De klasuitleningen zijn intussen dan ook weer opgestart! Op maandag- en woensdagvoormiddag is de bib voor de klassen gereserveerd.”