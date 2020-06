Hubertus Vereniging Vlaanderen biedt hulp aan bij monitoring van wolvenroedel: “Globaal jachtverbod is niet nodig” Birger Vandael

23 juni 2020

16u37 0 Hechtel-Eksel Vandaag zijn er voor het eerst Vandaag zijn er voor het eerst beelden opgedoken van de wolvenwelpjes in Limburg. Voor jachtvereniging Hubertus Vereniging Vlaanderen betekende dat het sein hulp aan te bieden bij het lokaal meehelpen met de wetenschappelijke monitoring van de roedel. Meteen vraagt Hubertus wel om het jachtverbod te herbekijken.

Ook de jachtsector noemt de ontdekking en de beelden van de vier welpen ‘een uniek feit’. “Dat het wolvenpaar trouwens leeft in gebied waar jagers al jarenlang actief aan faunabeheer doen, mag niet verbazen, want door de niet aflatende inspanningen van de sector, leeft daar een bruisend wildbestand”, zegt woordvoerder Maarten Goethals.

Twee cruciale punten

“Een eerste cruciaal moment zal zijn wanneer de jongen op tien à twaalf maanden het nest verlaten op zoek naar een eigen territorium. Waar zullen de jongvolwassen dieren heen trekken en heeft Vlaanderen nog voldoende onbezet terrein? Een tweede cruciaal ogenblik zal de confrontatie met het verkeer zijn.”

Hoe dan ook wil de jachtsector een constructieve partner zijn. “We willen net als bij de komst van Naya begin 2018 helpen, want jagers komen misschien wel het vaakst in contact met allerhande sporen van het dier.” Hubertus nam naar eigen zeggen akte van het tijdelijke jachtverbod tot 30 juni, zodat dieren alle kansen kregen in de voortplantingsperiode.

Everzwijnen

Hubertus vraagt meteen ook om een globaal jachtverbod niet langer aan te houden. “Dat geldt zeker voor het militaire gebied waar de wolf niet eens komt. De groeiende everzwijnenproblematiek indachtig, pleiten we ervoor om dringend opnieuw met alle actoren aan tafel te zitten om duidelijke afspraken te maken over het lokaal samenleven tussen wolven en alle betrokken partijen uit de ruime omgeving.”