Hoeveel geld steekt overheid in ontsnippering na doodgereden wolf? Wolvenexpert Jan Loos: “Zet snel goedkope rasters en later dure ecotunnels”

Hechtel-Eksel

Eén van de wolvenwelpen in Noord-Limburg is donderdagnacht doodgereden toen het de N74 overstak in Hechtel-Eksel. Het vrouwtje stak wellicht voor het eerst de gevaarlijke weg over. De roep voor ecotunnels, ecoducten en afrasteringen luidt fel, maar hoever moet een overheid gaan voor een wolf? “Je kan ook met goedkope rasters drukke snelwegen ‘omheinen', wat meteen dier én automobilist ten goede komt", zegt wolvenexpert Jan Loos. Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir kondigt aan 50 miljoen te zullen investeren in ontsnippering in gans Vlaanderen waarvan de helft voor Limburg.