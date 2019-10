Het jeugdhuis afhuren voor een verjaardagsfeestje? Niet voor wie tussen 16 en 18 jaar is Birger Vandael

10 oktober 2019

17u56 0 Hechtel-Eksel In Hechtel-Eksel mogen jongeren van 16 tot 18 jaar het jeugdhuis De Gloria niet afhuren voor hun verjaardagsfuif, terwijl een 50-jarige wel toestemming krijgt. Het bestuur van het jeugdhuis wil op die manier de afspraken met de buren en de gemeente respecteren. Gemeenteraadslid Sven Saenen (Groen) is niet akkoord: “Nu dwingt men jongeren andere plaatsen te zoeken, waar net minder sociale controle is.”

Saenen richtte zich met een schriftelijke vraag richting het college van de burgemeester. “Een jeugdhuis is er toch voor er door jongeren. Als zij er geen 16- of 18-jarigenfeest meer mogen organiseren in het jeugdhuis, waar dan nog wel? Als feesten er kunnen doorgaan, werk je ook sociale controle in de hand en weet de gemeente wat er waar gebeurt.”

Elk weekend jongerenfeest

Burgemeester Jan Dalemans (Open Vld) benadrukt dat de gemeente geen uitbater is van het jeugdhuis en dat het bestuur zich probeert zo min mogelijk te mengen in de dagelijks werking. “Het is trouwens niet zo dat tieners niet welkom zijn in het jeugdhuis. Integendeel: Elk weekend is het jeugdhuis open voor alle inwoners, maar vooral voor de tieners in onze gemeente. Verder zijn er ook veel activiteiten in De Gloria door en voor de lokale jeugd.”

Het bestuur van De Gloria besloot evenwel om geen externe verhuur te doen aan jongeren van 16 tot 18 jaar, die graag pakweg een ton voor hun verjaardag willen geven. “Het bestuur heeft graag dat ze zelf aanwezig kunnen zijn op een feest. De reden dat de oudere generatie wel welkom is, is omdat hun feestjes doorgaans minder grootschalig zijn.

Alternatieven

Volgens Saenen zijn er voor de jongeren amper alternatieven. Dalemans denkt daar anders over: “Ze kunnen zich altijd melden bij de Geer, buurthuis de Locht, de kantine van het Hoksent, de kantines van de voetbal in Hechtel en in Eksel, het hondenlokaal en de kantine van de atletiek.”