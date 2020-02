Hechtelse veldrit overleeft storm Dennis Birger Vandael

16 februari 2020

12u21 0

In Hechtel hielden ze vandaag de vingers gekruist voor het plaatsvinden van de veldrit ‘Agter de Berg’. De organisatie ging serieus om met de impact van de storm Dennis op de veiligheid en onderwierp het parcours al bij zonsopkomst aan een eerste controle. Na een nieuwe controle werden een paar kleine stukken uit de omloop gehaald. Uiteindelijk werd in samenspraak met de hulpdiensten en met de burgemeester besloten dat de wedstrijden zoals gepland kunnen plaatsvinden. In Zeeland kreeg de Ethias Cross in Hulst eveneens toestemming om door te gaan. Vorige week nog werd de cross van Merksplas wel afgelast door de storm en achteraf werd duidelijk dat de financiële gevolgen voor de organisatie duidelijk voelbaar zijn.