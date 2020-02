Hechtel speelt belangrijke voetbaltopper tegen Anadol op veld van… Eksel Birger Vandael

18 februari 2020

18u58 0 Hechtel-Eksel Wanneer ze op het veld tegenover elkaar staan, zijn K. Hechtel F.C. en KFC Eksel elkaars rivalen, maar in de bestuurskamer werken ze klaarblijkelijk goed samen. Dit weekend speelt derdeprovincialer Hechtel immers een levensbelangrijke thuiswedstrijd op het veld van… Eksel.

Hechtel neemt het zaterdagavond om 20 uur op tegen leider Anadol. Rood-zwart staat in haar reeks tweede op zes punten van de leider, dus het kan deze wedstrijd maar beter winnen. “Normaal speelden we de wedstrijd aanstaande zondag, maar dan vindt de jaarlijkse eetdag van Hechtel plaats”, vertelt Peter Vranken namens de Hechtelaars. “Gelukkig stelden de buren uit Eksel zich gastvrij op en kunnen we zaterdagavond uitwijken naar het Sparrenstadion (waar de nodige verlichting beschikbaar is, red.) voor deze cruciale topper.”

“Goede verstandhouding”

KFC Eksel, zelf fiere leider in tweede provinciale, komt dit weekend niet in actie en kan dus achterover leunen voor een boeiend duel in eigen stadion. “Wij hebben een goede verstandhouding met de buren van Hechtel en helpen hen graag verder in deze onvoorziene omstandigheden”, stelt voorzitter Jean-Paul Vandael.